Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü - Son Dakika
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Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü

04.09.2022 21:01
Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü

KAYSERİ'de Hamza Kocaman (25), seyir halindeyken, otomobille önünü kesen husumetlisi Bülent B.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de Hamza Kocaman (25), seyir halindeyken, otomobille önünü kesen husumetlisi Bülent B.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Olay saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hamza Kocaman 38 LC 293 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken husumetlisi Bülent B., başka bir otomobille önünü kesti. Bülent B. yanında getirdiği pompalı tüfekle araçtaki Hamza Kocaman'a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saçmaların isabet ettiği Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Bülent B. ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Kocaman'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü - Son Dakika
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