Kayseri'de hasta yakını misafirhanesinin temeli atıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek hasta yakını misafirhanesi için temel atma töreni düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesi karşısına yapılacak 24 odalı hasta yakını misafirhanesinin temeli atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende, Kayseri'nin bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Kayseri'nin şehir hastanesinin de yapılmasıyla sağlık alanında önemli bir merkez haline geldiğini belirten Büyükkılıç, hasta yakınları için yapılacak 500 metrekare alana sahip 3 katlı ve 24 odalı misafirhanenin ihtiyaçları gidereceğini dile getirdi.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve davetliler katıldı.