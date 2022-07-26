Kayseri'de Hasta Yakınları Misafirhanesi için protokol imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Mehmet İştahlı arasında Hasta Yakınları Misafirhanesi'ne katkı sağlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi karşısında bulunan Hasta Yakınları Misafirhanesi'ne katkı sağlanmasına yönelik işbirliği protokolü başkanlık makamında gerçekleştirildi.

Protokol imza törenine Büyükkılıç, hayırseverler Mehmet ve eşi Serpil İştahlı katıldı.

Hayırseverlerin şehrin onuru ve gururu olduğunu belirten Büyükkılıç, "Allah sizlere helalinden bol rızık versin. Sizler şehrimizin onuru, gururu, hayırsever güzel insanlarısınız. Allah, daha çok hayırlı imzalar attırmayı nasip eylesin. Şehir Hastanemizin karşısındaki bu çalışmamız ile hastanemize değişik yerlerden gelen ihtiyaç sahibi hasta yakınlarımızın yemesi, içmesi, orada gerekli ihtiyacını gidermesi, varsa istirahat etme ihtiyacı gibi bir sosyal tesisimiz olacak. Hatırlanacağız üzere Erciyes Üniversitemizin karşısına yaptırmıştık, şimdi de buraya yaptırdık." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Mehmet İştahlı da desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, ellerinden geldiği kadar Kayseri'ye hizmet etmek için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.