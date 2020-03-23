Kayseri'de hastalar için devlet hastanesinin bahçesine çadır kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Kayseri'de hastalar için devlet hastanesinin bahçesine çadır kuruldu - Son Dakika

Kayseri'de hastalar için devlet hastanesinin bahçesine çadır kuruldu

6 saat önce

Kayseri'de hastalar için devlet hastanesinin bahçesine çadır kuruldu Hastanelerde Korona virüs nedeniyle hasta ve sağlık personeli için tedbir alınmaya devam ediyor Kayseri'de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hastaların kontrolü için, devlet hastanesi girişine...

Kayseri'de hastalar için devlet hastanesinin bahçesine çadır kuruldu

Hastanelerde Korona virüs nedeniyle hasta ve sağlık personeli için tedbir alınmaya devam ediyor

KAYSERİ - Kayseri'de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hastaların kontrolü için, devlet hastanesi girişine çadır kuruldu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, korona virüs tedbirleri içerisinde hastane girişine kurulan çadırlarda hastaların hastaneye girmeden ateş, nabız ve satürasyon bilgilerinin alınarak, olası vakalarda hastane içerisinde bulunan hasta ve personele enfeksiyon bulaşması engellenerek, hastanelere sevk edilecek. Acil olan vakalar ise acil resüsitasyon izole alanında değerlendirilecek.

Kurulan çadırı gören vatandaşlardan Yunus Emre Yaman ise, "Burada bulunan çadıra vatandaşlarımızın hasta oldukları için geleceklerini ve burada da durumları ağırsa, ön muayeneden sonra hastane içine alındıkları bilgisini edindik. Bu bence gayet mantıklı bir uygulama çünkü hastane içerisinde yatan hastalarımız var, dışarıdan gelen başka hastalarımız var. Burada hastaların kontrol edilerek içeri alınması hem sağlık ekipleri için hem de halk sağlığı için gayet iyi bir uygulama diye düşünüyorum. Biz Türk Vatandaşları olarak bu konuda biraz cesur hareket ediyoruz. Korona virüs dünyada yeni çıktı ve hekimlerimiz bunun ne olduğunu daha bulmaya çalışıyorlar. Bizim de bu konuda Sağlık bakanımızın dediğini yapmamız gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu konuda çok cesaretli davranıyor ve özelikle risk grubu onlar. Onların bu uyarıları dikkate almaları ve halkımızın da mümkün olduğunca evde kalması gerekiyor. Bu durumdan kurtulmamız için önlemlere uymamız gerekiyor" dedi.

Kayseri'de hastalar için devlet hastanesinin bahçesine çadır kuruldu

Kayseri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:18 Kaynak: İHA

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