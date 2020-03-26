Kayseri'de hava ambulansı hayat kurtarmaya devam ediyor - Son Dakika

Kayseri'de Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerinde rahatsızlanan biri bebek iki kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Pınarbaşı Devlet Hastanesine gelen ALS hastası 44 yaşındaki Savaş K'nin sağlık durumunun kötü olduğu tespit edildi.

Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Pınarbaşı ilçesine yönlendirilen ambulans helikopter, Savaş K'yi Kayseri'ye getirdi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Savaş K. özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yahyalı ilçesinde 2 yaşındaki epilepsi hastası Hasret G. de ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasret G'nin tedavisi sürüyor.