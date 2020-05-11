Kayseri'de havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor - Son Dakika

Kayseri'de havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek basınç merkezinin etkisi altında olan Kayseri ve çevresinde bugün havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü kentte havanın az bulutlu ve açık, cumartesi günü ise parçalı bulutlu olması, en düşük sıcaklığın 13, en yüksek sıcaklığın ise 31 dereceye çıkması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece u¨zerinde seyredecegˆi öngörülüyor.