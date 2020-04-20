Kayseri'de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor - Son Dakika

Kayseri'de havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Kayseri ve çevresinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, kentin güney ve doğu ilçelerinin öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yarın ise kentte havanın çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı, çarşamba günü de çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı, cuma günü parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi günü ise çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.