Kayseri'de ailesiyle gittiği piknikte havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Erkilet Kayapınar Mahallesi'ndeki mesire alanına pikniğe gelen 4 yaşındaki Berat T. havuza düştü.
Çocuğun havuzda hareketsiz olduğunu fark eden aile, Berat T'yi sudan çıkarıp, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de havuza düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika