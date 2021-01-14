Kayseri'de havya makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada havya makinesine gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri- Ankara kara yolu uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, havya makinesine gizlenmiş 260 gram sentetik uyuşturucu ile 99 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Polis, sürücü F.K'yi gözaltına aldı.