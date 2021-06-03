Kayseri'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Şemun Akman, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, okul müdürü Ziya Kılıç, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik hakkında bilgiler veren Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ziya Kılıç, "Dünya çok hızlı dönüşüm çağındadır. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu süreçte öğrenilen bilgiler çok kısa sürede eskiyip geçersiz olmaktadır. Dolayısıyla toplumlar kendilerini sürekli geliştirmek ve yenilemek zorundadırlar. En önemli güç bilgidir. Milletlerarası rekabet bu düzlemde sürmektedir. Bir anlamda da dünyayı da emperyalist güçler sömürü düzenlerini sahip oldukları bilgi gücüyle devam ettirmektedirler. Millet olarak bu durumun bilincindeyiz. Bireysel anlamda da değişim hızıyla artık birkaç yıl önce sahip olduğumuz yeterlilik belgeleri, diplomalar ve sertifikalar ile çağı yakalama ve rekabet etmede şansımız yok gibidir. 10 yıl önce aldığımız bir yeterlilik belgesi bugün geçerliliğini yitirmiş durumdadır. Bu yüzyılda ülkemizde sıklıkla aranılan hayat boyu öğrenme, odak noktasına insanı koyan, öğrenmeyi okulla sınırlamayan ve bunu yaşamın sonuna kadar devam ettirilmesini benimseyen bir kavramdır. Yetenek, bilgi ve becerilerin bireysel, sivil ya da sosyal istihdama ilintili olacak şekilde öğrenme etkinliklerinin tamamı yaşam boyu öğrenmenin kapsamında girer. Bu anlamda yetişkin eğitimi veren kurumlar olarak hayat boyu öğrenme kurumları önemli bir görev üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından okul öğretmenleri tarafından konser verildi ve açılan sergi gezildi. - KAYSERİ