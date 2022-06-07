Kayseri'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı

07.06.2022 17:11
Kayseri'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi"nin açılışı yapıldı.

İncesu Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'ndaki açılışa, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, daire amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açılışı yapılan sergide, kursiyerlerin el emeği ürünleri yer aldı.

Öğrencilerin halk oyunu gösterilerinin ardından ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, Kayseri, İncesu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi' açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı - Son Dakika
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