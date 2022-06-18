Kayseri'de "Hayatımız İletişim" semineri verildi - Son Dakika
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Kayseri'de "Hayatımız İletişim" semineri verildi

18.06.2022 15:00
Kayseri'de "Hayatımız İletişim" semineri verildi

Kayseri Valiliğince radyo programcıları ve spikerlerin katıldığı "Hayatımız İletişim" adlı seminer düzenlendi.

Kayseri Valiliğince radyo programcıları ve spikerlerin katıldığı "Hayatımız İletişim" adlı seminer düzenlendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, seminere katılan misafirlerle daha önce de bölgelerin tanıtımı için benzer organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kenti tanıtmak ve geliştirmek için iş birliği halinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından haber spikerleri Mehmet Aydın ve Merve Özkan ile radyocular "Hopdedik" Ayhan ve Umut Öztürk, iletişim yöntemleri, iletişimin önemi, beden dili gibi konularda sunum yaptı.

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Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, alışveriş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Hayatımız İletişim' semineri verildi - Son Dakika

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