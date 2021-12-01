Kayseri'de hayırseverden sağlık yatırımına katkı - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi yaptıracak hayırsever Hamdi Göbeloğlu ile protokol imzaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile hayırsever Hamdi Göbeloğlu katıldı.

Günaydın, törende yaptığı konuşmada, paylaşmasını bilen bir millet olduklarına dikkat çekerek, Kayseri'de bu özellikleri üst seviyede ve her geçen gün üzerine koyarak devam ettirdiklerini, bu anlayışla bir çok alanda kente tesisler kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Kayseri'de hayırseverlerin eğitim, sağlık ve ihtiyaç duyulan birçok alanda önemli yatırımlar yaptığını belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Bugün de Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 11 bin vatandaşımızın sağlık hizmetinin iyileştirilmesi, kaliteli hale getirilmesi için yaptırılacak aile sağlığı merkezinin protokolünü imzalayacağız. Bu yatırım için hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum. Sağlık alanlarında son yıllarda sağlık müdürlüğümüz ve belediyelerimizle yapılan protokoller sayesinde önemli mesafeler kaydettik. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, hayırseverlerimiz ile protokoller imzalayarak bu tesisleri ilimize kazandırıyor."

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar ise vatandaşlara hizmet verecek yeni noktalara ihtiyaçları olduğunu belirterek, hayırsevere teşekkür etti.

Hayırsever Göbeloğlu da "Benim için çok büyük bir mutluluk, hizmete açtığımız zaman mutluluğumuz daha da artacak. Sayın Vali'mize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, aile sağlığı merkezinin yapımına ilişkin protokolü, Vali Günaydın, Çolakbayrakdar, Benli ve hayırsever Göbeloğlu imzaladı.