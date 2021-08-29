Kayseri'de hayvan otlatırken kaybolan genç kız jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Derebağ Mahallesi'nde hayvan otlatmaya giden B.N.O'dan 6-7 saat haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi.

İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar

Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var