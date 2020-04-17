Kayseri'de hayvanat bahçesinde dünyaya gelen zebraya

Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen zebraya "Dilek" adı konuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlıklı doğan zebra yavrusunu ziyaret etti.

Zebra yavrusu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, "Dilek" ismini içinde bulunulan sıkıntılı sürecin sona ermesi ve bir an evvel normal hayata devam edilmesi dileğinde bulunduklarını için zebraya verdiklerini belirtti.

Sokakta yaşayan, barınma evleri ve hayvanat bahçesinde tutulan tüm hayvanları sahipsiz bırakmadıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, sokak hayvanlarının beslenmesi için ilçe belediyelerine de destek verdiklerini söyledi.