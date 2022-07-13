Kayseri'de hayvanat bahçesini Kurban Bayramı'nda 50 bin kişi ziyaret etti

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesine ait, 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesini Kurban Bayramı'nda 50 bin kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bayram dolayısıyla 3 gün boyunca ziyaretçilerini ücretsiz ağırladı.

Hayvanat bahçesini bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde yaklaşık 50 bin kişi gezdi.

Hayvanat bahçesinde Sinop ve Van'dan getirilen 5 aylık iki ayı yavrusunun yanı sıra diğer hayvan yavruları da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.