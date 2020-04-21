Kayseri'de hazinenin atıl durumdaki 3,8 milyon metrekare arazisi üretime açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarımsal üretime açılan 14 milyon metrekare hazine arazisinden en büyük payı 3 milyon 850 bin metrekare ile Kayseri'nin aldığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin sanayi ve ticaretin yanı sıra tarım alanında da ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarımsal üretiminin desteklenmesi amacıyla ülke genelinde 14 milyon metrekare atıl araziyi çiftçilerin kullanımına sunduğunu anımsatan Büyükkılıç, bu kapsamda Kayseri'de de 3 milyon 850 bin metrekare arazinin üretime açılarak önemli bir kazanım sağlandığını belirtti.

Büyükkılıç, Erdoğan'ın talimatıyla toplumun yararına, ekonomiye ve tarıma katkı amaçlı çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın atıl durumdaki hazine arazilerinde tarıma yönelik olarak faaliyetlere müsaade etmiş olması ülkemiz açısından önemli bir kazanım ve hepimiz için sevindiricidir. Türkiye genelinde yaklaşık 14 milyon metrekarelik alan tarıma açılıyorken, bundan çok şükür en büyük pastayı ve en büyük nasibi elde eden Kayseri'miz oldu. 14 milyon metrekarenin 3 milyon 850 bin metrekaresi Kayseri'mize ait olup önemli bir kazanım sağlanmıştır. İnşallah şehrimizde üretim açısından önemli bir yatırım aracı olacağına inandığımız bu toprakların, sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve üretime katkıda bulunulması dua ve temennisiyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."