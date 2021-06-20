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Kayseri'de hedef 870 bin aşı - Son Dakika

Kayseri'de hedef 870 bin aşı

20.06.2021 14:02

Kayseri'de hedef 870 bin aşı Vali Günaydın: "Hedef kitlemizin yarısından fazlasını aşıladık" Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "870 bin olan hedef kitlemizin yarısından fazlasını aşıladık" dedi.

Kayseri'de hedef 870 bin aşı

Vali Günaydın: "Hedef kitlemizin yarısından fazlasını aşıladık"

KAYSERİ - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "870 bin olan hedef kitlemizin yarısından fazlasını aşıladık" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın, aşılamada hedeflenen kitlenin yarısından fazlasının aşılandığını söyleyerek, "Uzun süredir dünyada olduğu gibi ülkemizin her köşesinde olduğu gibi korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadele sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hala tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyorum. Zorlu bir süreç ama son zamanlarda özellik aşılama oranlarımızın yukarı doğru çıkması ile birlikte bu mücadelede önemli bir noktaya geldik. Bundan sonra da yine aynı kararlılık ile mücadelemize devam edersek, tedbirlere uyarsak, aşı sıramız gelmiş ise aşımızı yaptırırsak, inşallah uzmanların da ifade ettiği gibi sonbaharda çok daha güzel bir tablo ile karşı karşıya olacağız. Kayserimizde de mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün çalışanlarımıza emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, belediyemize ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından destek verenlere teşekkür ediyorum. Kayseri olarak bu mücadelede vatandaşlarımızın da büyük özverileri iel kurallara uyarak bizlere destek vermeleri ile şu anda önemli bir noktaya geldik. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Şu anda aşılamada biraz daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Özellikle yaklaşık 870 bin olan hedef kitlemizin yarısından fazlasını aşıladık. Bu aşılamayı biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için sağlık ekiplerimiz 24 saat görev yapıyor. Mobil ekiplerimiz görev yapıyor. İlk aşılarını olanların sayısı 450 bine yaklaştı. 2. dozu olanlarda yine 250 bin civarında bizim bu noktayı daha ileriye taşımamız için vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Dün açıklanan karar ile birlikte 30 yaş üzerini de aşılamaya başladık" dedi.

"Hasta sayısında ciddi düşüşler görüyoruz"

Hastane verilerine bakıldığı zaman yatan hasta sayısında ve polikliniklere müracaat konusunda ciddi düşüşler olduğunu vurgulayan Günaydın, "Kayserimizde genç nüfus oldukça yüksek. Bu genç nüfusumuzun da aşı sırası geldiğinde hızlı bir şekilde aşılarını olmalarını bekliyoruz. Çünkü biz yakın zamanda toplumsal bağışıklık oranımızı daha da yukarılara taşımamız gerekiyor. Hastane verilerine baktığımız zaman yatan hastamızda ve polikliniklere müracaat eden hasta sayılarımızda ciddi düşüşler görüyoruz. Bunun bizi rehavete kaptırmaması gerekiyor. Çünkü daha yapacağımız çok şey var. Vatandaşlarımızda istediğimiz, havalar düzeldi kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte mutlaka ziyaretleşmeler artacak. Fakat vatandaşlarımızdan özellikle isteğimiz lütfen kapalı ortamlarda fazla kalmayalım. Bir araya geldiğimizde de mutlaka sosyal mesafemizi koruyalım. Maske ve hijyene dikkat edelim. Bunlara harfiyen uyduğumuz zaman biz inşallah çok yakın zamanda maskelerden de kurtulmayı umut ediyoruz. Ancak bunun içinde daha yapacaklarımız var. Gayretimizin üst seviyeye çıkması lazım. Vatandaşlarımız kararlı bir şekilde maskelerini takıyorlar. Kayseri olarak maske konusunda başarılıyız. Ancak bir araya gelme konusunda biraz eksikliğimiz oldu. O eksikliği de tamamlayarak bu mücadeleyi devam ettirelim" ifadelerini kullandı.

"Günlük aşılamada 10 katından fazla artış oldu"

Günlük aşılama sayısında binden 20 bine çıkıldığını ifade eden Vali Şehmus Günaydın sözlerine şu şekilde devam etti:

"Daha önceden rakamlara baktığımızda da önemli sonuçlar elde ettik. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Özelikle aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olmalarını istiyoruz. Gece gündüz demeden 24 saat bu hizmeti veriyoruz. Günde 20 binin üzerine çıktığımız zamanlar oldu. Daha önceleri bin civarında aşı yapıyorduk. Şu anda 20 bine ulaşması yani 10 katından fazla artış göstermesi büyük bir başarı. Bunu devam ettirelim. Bunu sürdürelim. İnşallah bu pandemi mücadelemizde sona yaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Tabi ki bu söylediklerimiz rehavete sebebiyet vermesin. Çünkü tekrar kısıtlamalar ile karşılaşmama adına bu kararlılığımızı devam ettirmemiz lazım. Hastanelerimize gelen hasta sayımız şu anda 100-150 civarında yalnız bu sadece müracaat edenlerin sayısı bunların hepsi hasta değil. Kiminde belirtiler var ama korona virüs olmamış. Bu rakam oldukça sürdürülebilir bir rakam Bunu sürdürebilecek gücümüz ve potansiyelimiz sağlık teşkilatı olarak var. Doktorlarımız bu süreci rahatlıkla sürdürüyorlar. Ancak bizim amacımız bir an önce hiç kimsenin artık pandemi servisine müracaat etmeyecek noktasına gelmemiz. Amacımız ve hedefimiz budur. Biz bu mücadeleyi de el birliği ile nihayete erdireceğiz. Bunu hissediyoruz."

Kayseri'de hedef 870 bin aşı
Kayseri'de hedef 870 bin aşı
Kayseri'de hedef 870 bin aşı
Kayseri'de hedef 870 bin aşı

Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Mevla, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kayseri'de hedef 870 bin aşı - Son Dakika


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