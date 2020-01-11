Kayseri'de helikopter ambulans felç geçiren hasta için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de helikopter ambulans felç geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

Kayseri'de helikopter ambulans felç geçiren hasta için havalandı

7 saat önce

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde felç geçiren 64 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle il merkezindeki hastaneye taşındı.

Kayseri'de helikopter ambulans felç geçiren hasta için havalandı, System.String[]

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde felç geçiren 64 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle il merkezindeki hastaneye taşındı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce vücudunda ağrı hisseden 64 yaşındaki Sadık Bayrak, yakınları tarafından Yeşilhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi gördüğü hastanede inme (felç) geçiren Bayrak'ın kent merkezindeki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı.

Hastanın durumunun aciliyeti nedeniyle Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nden talep edilen helikopter ambulans, Yeşilhisar Stadyumu'na indi.

Helikopter ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Helikopter, Yeşilhisar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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