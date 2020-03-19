Kayseri'de hemzemin geçitteki kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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Kayseri'de hemzemin geçitteki kazada 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayseri istikametine giden 53513 sefer nolu yük treni, Palas Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Abdullah T. yönetimindeki 59 FH 514 plakalı otomobile çarptı.
Çarpma sonrası trenin önünde bir süre sürüklenen otomobilde bulunun Abdullah T. ile eşi Hatice T. yaralandı.
Yaralı çift olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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