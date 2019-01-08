Kayseri'de Herhangi Bir Köpek Katliamı Yok"

Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, kentte lise öğrencisinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada yayılan "sokak hayvanlarının katledildiğine" dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, kentte lise öğrencisinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada yayılan "sokak hayvanlarının katledildiğine" dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Uzel, yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Hacılar ilçesinde köpeklerin toplanıp Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınma Evine götürülmeden katledildiğine dair haberler yer aldığını aktardı.



5 Ocak'ta Hacılar ilçesinde yaşayan bir vatandaşın baktığı 20 köpeğin, bu kişinin izni ve rızasıyla köpek barınma evine götürüldüğünü belirten Uzel, "Kayseri'de herhangi bir köpek katliamı yoktur. Bu tür provokatif eylemlerden ve sözlerden kaçınılması en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.



Hacılar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da bazı sosyal medya hesaplarından yer alan hayvan itlafına dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakirelik Açıklamasıyla Çok Konuşulan Serel Yereli, Gözyaşlarına Boğuldu!

Kız Arkadaşını Darp Ettiği İddia Edilen Yusuf Güney, Canlı Yayından Gazetecilere Sitem Etti: Gerizakalı

Futbolda 4 bin 763 Kişiye Seyirden Men Cezası

İki Genç, 350 Bin TL'lik Aracı Satın Aldıkları Poşetlerle Kapladı