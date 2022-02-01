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Kayseri'de heyelan; Kapuzbaşı yolu kapandı - Son Dakika

Kayseri'de heyelan; Kapuzbaşı yolu kapandı

01.02.2022 11:21
Kayseri'de heyelan; Kapuzbaşı yolu kapandı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde şelaleleri ile ünlü bölgedeki Kapuzbaşı yolunda heyelan meydana geldi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde şelaleleri ile ünlü bölgedeki Kapuzbaşı yolunda heyelan meydana geldi. Düşen kaya parçaları nedeniyle yol, çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Yahyalı ilçesinde şelaleleri ile ünlü Kapuzbaşı'nın Değirmenocağı mevkisinde gece heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kaya parçaları, yola düştü. Kapuzbaşı yolu, ulaşıma çift yönlü olarak kapandı.

Yahyalı Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilerek, "Kapuzbaşı yol güzergahı Değirmenocağı mevkiinde heyelan sebebiyle yol taşıt trafiğine kapalıdır. Belediyemiz ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

Kayseri'de heyelan; Kapuzbaşı yolu kapandı
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Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de heyelan; Kapuzbaşı yolu kapandı - Son Dakika


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