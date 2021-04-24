Kayseri'de hırsızlar çaldıkları kabloları yakarken polise yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de çaldıkları kabloları boş arazide yakarken, polisi görüp kaçan hırsızlar aranıyor.

Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde devreye gezen ekipler, boş arazide bir grup tarafından kabloların yakıldığını fark etti.

Polisleri gören şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Ekiplerin incelemesinde olay yerinde sucuk, alkollü içecekler, süpürge makinesi, kablo, matkap, musluk, süs eşyaları, hızar ve kaynak makineleri ele geçirildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.