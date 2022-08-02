Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan boş alanda iddiaya göre hırsızlar çaldıkları kabloları yaktı. Alevler otluk alana yayılırken, hırsızlar kabloları bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 30 dönümlük alan küle döndü.

Kaynak: İHA

Osman Kavuncu Bulvarı, Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar - Son Dakika

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