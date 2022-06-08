Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişi sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişi sorgulandı

08.06.2022 11:06
Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişi sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişiyi sorguladı.

Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişiyi sorguladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Devriye Ekipler Amirliği personeli, hırsızlık olaylarının önlenebilmesi, şüphelilerin yakalanması ve suça konu eşyaların elde edilebilmesine yönelik kent genelinde uygulama yaptı.

Uygulamada, 1250 kişi ve 195 araç sorgulandı, 25 çekme el arabası, 116 kamu kurum ve kuruluşu, 65 metruk bina, 106 bağ evi, 46 ticari araç ve 33 kağıt toplayıcısı kontrol edildi.

Kontrollerde, aranan 2 şüpheli ile yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı, hacizli 2 araç ele geçirildi.

Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişi sorgulandı
Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişi sorgulandı
Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişi sorgulandı
Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişi sorgulandı

YORUMLAR
500
Sivas-Kayseri Karayolu araç ulaşamına açıldı Sivas-Kayseri Karayolu araç ulaşamına açıldı Kayseri'de fuhuş yapılan 9 ev mühürlendi Kayseri'de fuhuş yapılan 9 ev mühürlendi
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Tragger, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişi sorgulandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:34 Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:41:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişi sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement