Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişi sorgulandı

13.06.2022 21:06
Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişi sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişiyi sorguladı.

Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişiyi sorguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelindeki hırsızlıkların önlenebilmesi, şüphelilerin yakalanabilmesi ile suça konu eşyaların elde edilebilmesine yönelik kent genelinde 3 gün uygulama yaptı.

Metruk binalar, şüpheli kişiler, çalıntı oto ile çalıntı eşyaları taşıyabileceği değerlendirilen taşıtlar üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Uygulamada 35 bin 336 kişi ve 37 bin 418 araç sorgulanırken, 34 hırsızlık ile aranan 39 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, çalıntı 52 kilogram bakır kablo, iş yeri tabelası, su pompası ve motoru, araç teybi, mutfak malzemesi, 6 çalıntı araç, bir çalıntı motosiklet, bir hacizli otomobil ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişi sorgulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişi sorgulandı - Son Dakika
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