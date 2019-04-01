Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Hırsızlık

Kayseri'de Hırsızlık

1 saat önce

Kayseri'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

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Kayseri'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

Akın Mahallesi'nde yaşayan A.A'nın evine hırsız girmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Olay bölgesinde ve çevrede yapılan araştırmada, hırsızlık olayı şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Olayda kullanılan araç ile ele geçirilen çok miktarda çalıntı malzemenin bir kısmı mağdur A.A'ya teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerin daha önce de Kocasinan ilçesinde 3 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan Ö.Y. ve M.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:21 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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