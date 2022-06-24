Hırsızlık hükümlüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisten kaçmak isterken yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin, Hacısaki Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Polisi görünce kaçan hükümlü, kovalamaca sonucu Alpay Sokak'ta yakalandı.
O.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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