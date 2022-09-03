Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde yaşanan 4 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Türk Telekom'a ait kabloların çalınması, iş yerinden ve bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika