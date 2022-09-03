Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

03.09.2022 23:42
Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde yaşanan 4 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Türk Telekom'a ait kabloların çalınması, iş yerinden ve bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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