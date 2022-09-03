Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

03.09.2022 14:54
Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince ikametten ve açıktan hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerden birinin 3 ayrı suçtan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi.

Çalınan malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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