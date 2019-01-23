Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Hırsızlık Operasyonları

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonları

1 saat önce

Kayseri'de hırsızlık olaylarının aydınlatılması için başlatılan çalışmalarda 22 günde 51 kişi tutuklandı.

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonları, System.String[]
Kayseri'de hırsızlık olaylarının aydınlatılması için başlatılan çalışmalarda 22 günde 51 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Ekipler, 22 günde ev, iş yeri, cami, otomobil ve hayvan hırsızlığı gibi 55 olayı aydınlattı.

Operasyonlarda 131 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokul Mezunu Gülderen Çetin, 53 Yaşında Kitap Yazdı Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu

Film Senaryosunu Aratmayan Kablo Hırsızlığı Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Çıkan Kitabı 2,5 Saatte 1400 Adet Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 12:03:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Hırsızlık Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]