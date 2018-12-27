Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu
1 saat önce
Evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden altın ve para çaldıkları öne sürülen S.K, D.E, G.Ç, R.G ve S.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:35 Kaynak: AA
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