Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

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Evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden altın ve para çaldıkları öne sürülen S.K, D.E, G.Ç, R.G ve S.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:35 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Güncel
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