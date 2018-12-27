Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de bazı evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 5 kişi tutuklandı.

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Kayseri'de bazı evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden altın ve para çaldıkları öne sürülen Serdar K, Derya E, Gülhanım Ç, Reyhan G ve Sibel G'yi gözaltına aldı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:14 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, Güncel
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