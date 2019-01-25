Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

Kayseri'de evlerden örgü, tüfek, olta, su saati, kilim ve inşaat malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Kayseri'de evlerden örgü, tüfek, olta, su saati, kilim ve inşaat malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi'nde ikametlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.





Bölgede araştırma yapan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların D.Y ve E.K olduğunu belirledi.





Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda bulunan örgü, tüfek, olta, su saati, kilim ve inşaat malzemeleri gibi çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin 3 ayrı hırsızlık olayına da karıştıkları tespit edildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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