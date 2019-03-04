Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesine Amarat Mahallesi'nde S.A'ya ait evden hırdavat ve elektronik malzeme çaldıkları öne sürülen A.A, A.Ş, C.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda matkap, araç teybi, televizyon, dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınanların Kayseri ve Yozgat'taki 22 faili meçhul hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu ortaya çıktı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.Ş. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:58 Kaynak: AA

Melikgazi, Kayseri, Güncel
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