Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

Kayseri
'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, 3 ev ve 2 kuaförden hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Olayla ilgili Metin K. (27) ve Mehmet A. (20) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Metin K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mehmet A, serbest bırakıldı.