Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

19 dakika önce

Kayseri'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

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Kayseri'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 ev ve 2 kuaförden hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Olayla ilgili Metin K. (27) ve Mehmet A. (20) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Metin K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mehmet A, serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:33 Kaynak: AA

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