Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

19 dakika önce

Kayseri'de demir yolundan hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

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Kayseri'de demir yolundan hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara - Kayseri kara yolunda kontrol noktasından kaçan aracı takip etti. Durdurulan araçtaki E.K, C.Ö. ve K.Ö. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada demir yolundan sökülmüş topraklama taşı ile bazı aletler ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Ankara, Kayseri, Güncel
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