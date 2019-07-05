Son Dakika Haberleri: Kayseri'de hırsızlık operasyonu
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Kayseri'de hırsızlık operasyonu

40 dakika önce

Kayseri'de 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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Kayseri'de 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Yenice ve Süleymanfakılı Mahallesinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri M.S. ve Y.E.K'yı gözaltına aldı.
Zanlıların sorgusunda 5 ayrı hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlendi.
Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:54 Kaynak: AA
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