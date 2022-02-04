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Kayseri'de hırsızlık operasyonu - Son Dakika

Kayseri'de hırsızlık operasyonu

04.02.2022 16:10
Kayseri'de hırsızlık operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilirken olaya ilgili 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilirken olaya ilgili 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde son zamanlardayaşanan hırsızlık olaylarınayönelik polis ekiplerince yapılan araştırmalarda tespit edilen eve operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilirken C.G. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri'de hırsızlık operasyonu

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de hırsızlık operasyonu - Son Dakika


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