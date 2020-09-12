Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

KAYSERİ'de, ev ve araçlardan hırsızlık yaptıkları belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de, yapılan 4 farklı hırsızlık olayında 1000 Euro, 12 yüzük, 1900 TL para, pasaport, nüfus cüzdanı, 8 gözlük, oto teybi, 4 jant ve cep telefonu çalındı. Olayların ihbar edilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlık olaylarını Veli I. (29), Figen U. (28), Raziye P. (50), Aysun P. (23) ve Özcan T'nin (16) gerçekleştirdiği belirlendi. Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla hırsızlar kaldıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Veli I., Figen U., Raziye P. ve Aysun P. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Veli I., Figen U. ve 3 yıl kesinleşmiş cezası olduğu için araması bulunan Raziye P., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Aysun P. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan Özcan T'nin ise, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.