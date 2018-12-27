Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 4'ü Kadın, 5 Gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ'de evlerin çelik kapılarının kilitlerini kırarak altın ve para çaldıkları belirlenen 4'ü kadın, 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.
KAYSERİ'de evlerin çelik kapılarının kilitlerini kırarak altın ve para çaldıkları belirlenen 4'ü kadın, 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Kayseri
'de son dönemlerde artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Kocasinan
ilçesine bağlı Mevlana
, Sahabiye, Yenimahalle
, Hoca Ahmet Yesevi mahalleleri ile Talas
ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan evlerin çelik kapılarının kilitlerini kırarak altın ve paraları çaldıkları belirlenen Serdar K. (34), Gülhanım Ç. (37), Reyhan G. (25), Derya E. (23) ve Sibel G. (22) yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye gönderildi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:47 Kaynak: DHA
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