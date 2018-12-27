Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 4'ü Kadın, 5 Gözaltı (2)
48 dakika önce
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIKayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri Serdar K. (34), Gülhanım Ç. (37), Reyhan G. (25), Derya E. (23) ve Sibel G. (22) tutuklanarak cezaevine konuldu.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI Kayseri
'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri Serdar K. (34), Gülhanım Ç. (37), Reyhan G. (25), Derya E. (23) ve Sibel G. (22) tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:38 Kaynak: DHA
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