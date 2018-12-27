Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 4'ü Kadın, 5 Gözaltı (2)

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 4'ü Kadın, 5 Gözaltı (2)

48 dakika önce

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIKayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri Serdar K. (34), Gülhanım Ç. (37), Reyhan G. (25), Derya E. (23) ve Sibel G. (22) tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 4'ü Kadın, 5 Gözaltı (2), System.String[]
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri Serdar K. (34), Gülhanım Ç. (37), Reyhan G. (25), Derya E. (23) ve Sibel G. (22) tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:38 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, Güncel
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