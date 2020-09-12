Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kent genelinde 4 farklı hırsızlık olayında bin avro, 12 yüzük, bin 900 lira, pasaport, cep telefonu ve çeşitli eşyaların çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Tespit edilen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, Veli I, Figen U, Raziye P, Aysun P. ve Özcan T. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:53 - Kaynak: AA
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