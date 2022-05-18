Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

18.05.2022 21:34
Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, farklı adreslere düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelileri Z.K, M.Ö, A.T. ve M.T. gözaltına alındı.

Ayrıca, operasyonda, hırsızlık suçundan aranan M.T. de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor Kayseri polisinden milyonluk denetim Kayseri polisinden milyonluk denetim
Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:49 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
20:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diğer ülkeleri tedirgin etti! Moldova: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 21:42:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement