Hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı

03.03.2022 23:04

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçu Mahallesi'ndeki bir evden kaynak makinesi, televizyon, av tüfeği, dürbün, ısıtıcı ve projektör çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda R.Ç. ve F.Ö'nün kiralık araçla hırsızlık yaptıklarını tespit eden ekipler, 2 zanlının adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda F.Ö. yakalandı, R.Ç. aranıyor.

Hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı
Hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı
Hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Av Tüfeği, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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