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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda bir zanlı yakalandı

04.02.2022 16:32
Kayseri'de hırsızlık operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

İkamette çalıntı olduğu değerlendirilen matkap, oto teybi ve ütü gibi bir çok malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de hırsızlık operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika


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