Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı - Son Dakika
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Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı

22.08.2022 16:22

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda yakalandı.

Kayseri'de hakkında 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
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Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı - Son Dakika
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