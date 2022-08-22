Operasyonda, Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı - Son Dakika

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