Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesindeki Kiçiköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik sorgusu yapılan kişinin hırsızlık suçundan aranan E.T. olduğu tespit edildi.

Kayseri 'de hırsızlık suçundan aranan ve güven timlerinin şüphesi üzerine yakalanan zanlının üstünden tornavida ve İngiliz anahtarı çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tornavida ve İngiliz anahtarıyla yakalandı - Son Dakika

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