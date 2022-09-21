Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tornavida ve İngiliz anahtarıyla yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tornavida ve İngiliz anahtarıyla yakalandı

21.09.2022 00:12
Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tornavida ve İngiliz anahtarıyla yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve güven timlerinin şüphesi üzerine yakalanan zanlının üstünden tornavida ve İngiliz anahtarı çıktı.

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve güven timlerinin şüphesi üzerine yakalanan zanlının üstünden tornavida ve İngiliz anahtarı çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesindeki Kiçiköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik sorgusu yapılan kişinin hırsızlık suçundan aranan E.T. olduğu tespit edildi.

Zanlının üst aramasında, 2 tornavida, 1 İngiliz anahtarı, 1 SIM kart ve 1 şeker kutusu ile 8,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tornavida ve İngiliz anahtarıyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tornavida ve İngiliz anahtarıyla yakalandı - Son Dakika
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