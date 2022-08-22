Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika
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Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı

22.08.2022 16:54

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ü.D., saklandığı evde banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ü.D., saklandığı evde banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Ü.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda aranan hükümlünün, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'ndeki adreste saklandığını belirledi. Polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda Ü.D., banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı. Ü.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı
Kaynak: DHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika
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