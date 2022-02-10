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Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı

10.02.2022 20:22

Kayseri'de ikamet ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kayseri'de ikamet ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ev ve iş yerinden 274 bin 500 lira değerinde gıda, ziynet, silah ve para hırsızlığı yapan S.Y, S.Y, S.F, L.K, F.G, B.Y. ile Ü.G'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen S.Y, S.Y, S.F, L.K. ve F.G. tutuklandı.

B.Y. ve Ü.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı
Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı
Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı
Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı
Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı
Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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